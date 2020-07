Le PLFR a répondu aux aspirations et aux propositions des forces politiques, sociales et professionnelles

jeudi, 9 juillet, 2020 à 21:13

Rabat – Le projet de Loi de Finances rectificative (PLFR) a répondu à nombre d’aspirations et de propositions formulées par diverses forces politiques, sociales et professionnelles lors des réunions consultatives tenues en présence des ministres concernés, a indiqué le Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Selon M. El Otmani, “le gouvernement a reçu 23 notes portant sur des propositions, dont certaines ont été incluses dans le Projet de Loi de Finances rectificative, et d’autres seront prises en compte soit dans d’autres projets de loi, soit dans des projets de décrets ou dans le cadre de mesures et procédures qui seront prises tout au long de la prochaine phase de la lutte contre les répercussions négatives de la pandémie du Covid-19, s’étendant sur un ou deux ans”, a relevé le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil tenue jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement a également affirmé qu’au cours des trois derniers jours, plusieurs réunions ont été organisées avec la Confédération générale des entreprises du Maroc et les centrales syndicales les plus représentatives, remerciant ces derniers “pour leur solidarité et leur sens de haute responsabilité nationale”.

Dans ce sillage, il a souligné qu’il a été convenu d’organiser un nouveau round de dialogue social et d’examiner les points liés à la préservation de l’emploi et au soutien à l’entrepreneuriat dans les différents secteurs productifs, ajoutant que “l’objectif est de parvenir à une solution qui répond à l’intérêt de tous”.

Et d’ajouter que “notre pays, qui, comme tout le monde en a attesté, est parvenu, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le protège, à prendre un train de mesures proactives pour soutenir l’entreprise, les employés et les ouvriers, tout comme les professions libérales et le secteur informel, ce qui permettra à notre pays de sortir la tête haute de la crise, de donner un nouvel élan à l’économie, de relancer l’entreprise nationale pour produire de la richesse et de préserver l’emploi”.

D’autre part, M. El Otmani a mis en avant le dynamisme qui a caractérisé la dernière période, marquée par l’élaboration du Projet de Loi de Finances rectificative, qui est la première du genre sous la Constitution de 2011, et qui n’a plus été adoptée dans notre pays depuis plus de deux décennies, rappelant que les orientations générales du texte ont été présentées au Conseil des ministres, présidé par SM le Roi.

Le Projet de Loi de Finances rectificative a été ensuite approuvé en Conseil de gouvernement et présenté mercredi devant le Parlement, où il est actuellement examiné par la Commission des finances, avant d’être soumis pour adoption par les deux Chambres du Parlement.