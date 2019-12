PNE 2020-2050, une feuille de route pour affronter les défis des 30 années à venir

mercredi, 25 décembre, 2019 à 20:32

Voici les principaux points du protocole d’accord signé mercredi entre le ministère de l’Intérieur – Direction générale des collectivités locales (DGCL) – et quatre des centrales syndicales les plus représentatives des collectivités territoriales, à savoir la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGMT), la Fédération démocratique du travail (FDT) et l’Organisation démocratique du travail (ODT):