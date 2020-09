Préfecture de Casablanca: Une série de mesures restrictives à partir de ce lundi pour enrayer la propagation du Covid-19 (communiqué du gouvernement)

dimanche, 6 septembre, 2020 à 23:01

Rabat – Sur la base des résultats des opérations de suivi quotidien et de l’évaluation régulière effectuées par les comités de veille et de suivi et suite à la recrudescence des foyers épidémiologiques dans la préfecture de Casablanca, et au vu de la nécessité sanitaire impérieuse, le gouvernement a décidé de prendre une série de mesures en vue de circonscrire la propagation du coronavirus (Covid-19) au niveau de la préfecture et ce, à compter de ce lundi 7 septembre.

Dans un communiqué, le gouvernement précise que ces mesures consistent en la fermeture de l’ensemble des issues de la préfecture de Casablanca et de soumettre le déplacement de et vers son territoire à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales, ainsi que la fermeture de tous les établissements scolaires (primaire, collèges, lycées et universités), avec l’adoption de l’enseignement à distance à partir de ce lundi.

Il s’agit aussi de la fermeture des marchés de proximité à 15h, des cafés et commerces à 20h et des restaurants à 21h, outre l’interdiction des déplacements nocturnes sur l’ensemble du territoire de la préfecture entre 22h et 05h, excepté pour les cadres de santé et de sûreté, les employés des secteurs vitaux et sensibles et ceux du transport des marchandises, à condition de justifier leur travail de nuit, selon la même source.

Ces mesures resteront en vigueur durant les 14 prochains jours et la situation épidémiologique dans la ville sera soumise à une évaluation minutieuse et continue pour en prendre les décisions appropriées, ajoute le communiqué.

Le gouvernement appelle les citoyennes et les citoyens au respect strict des directives des autorités publiques et des mesures préventives édictées, particulièrement le port obligatoire du masque de protection, les règles d’hygiène et la distanciation physique dans les espaces publics.