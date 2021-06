Première réunion pour l’activation de la Commission centrale et des commissions provinciales et régionales de suivi des élections

mardi, 15 juin, 2021 à 19:42

Rabat – Suite à la création de la Commission centrale chargée du suivi des élections, composée du ministre de l’Intérieur et du président du ministère public et en application des Hautes Instructions Royales adressées par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au ministre de l’Intérieur et au président du ministère public pour veiller au bon déroulement des prochaines élections et faire face à toutes les pratiques qui pourraient nuire à ces échéances, il a été procédé, ce mardi, à l’installation de la Commission centrale de suivi des élections lors d’une réunion tenue, à cette fin, au siège du ministère de l’Intérieur.

A cette même occasion, il a été procédé au niveau territorial à la création de commissions provinciales de suivi des élections qui se composent, dans chaque préfecture, province et préfecture d’arrondissements, du wali ou du gouverneur, du procureur général du Roi ou du procureur du Roi, ainsi que de commissions régionales qui ont été chargées d’accompagner les travaux des commissions provinciales au niveau de chaque région du Royaume, indique un communiqué du ministre de l’Intérieur.

La mission principale de la Commission centrale et des commissions provinciales et régionales, ajoute le communiqué, consiste en la prise des mesures pratiques à même d’assurer la préservation et le respect de l’honnêteté des opérations électorales, et ce à travers le suivi du déroulement des différentes étapes des opérations précitées, en vue de garantir leur sécurité et de faire face, sur le champ, à tout ce qui est de nature à y porter atteinte, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à l’annonce des résultats du scrutin et l’élection des organes et des structures des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles.

La Commission centrale et les commissions provinciales et régionales entameront leurs missions dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, sans nuisance aucune, aux attributions et prérogatives conférées par la loi aux organes législatifs, administratifs et judiciaires.

En vue de moraliser le prochain processus électoral et de l’immuniser contre tout ce qui pourrait porter atteinte à la volonté des électrices et des électeurs et de leurs libres choix, lesdites Commissions veilleront à la mise en œuvre des mesures susceptibles de détecter immédiatement les infractions liées aux opérations électorales chaque fois qu’elles disposent des données nécessaires et de déclencher la procédure d’enquête ou de poursuite judiciaire le cas échéant.

Partant des avantages de l’approche participative dans la gestion des préparatifs des prochaines élections, la Commission centrale tiendra, de manière régulière, des réunions avec les dirigeants des partis politiques afin de les tenir informés du déroulement des préparatifs relatifs aux différentes étapes des opérations électorales et de recueillir leurs avis et opinions ainsi que leurs propositions au sujet des mesures à prendre avant leur adoption de manière officielle.