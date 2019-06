Près de 19.000 prestations médicales dispensées en 2018 au profit d’immigrés dans quatre régions du Royaume

mardi, 18 juin, 2019 à 23:56

Rabat – Près de 19.000 prestations médicales ont été dispensées en 2018 au profit d’immigrés installés en grand nombre dans quatre régions du Maroc, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Santé Anas Doukkali.

Répondant à une question orale posée par le groupe Authenticité et Modernité à la chambre des conseillers relative aux mesures relatives aux services de santé fournis aux immigrés, M. Doukalli a souligné que ces prestations ont porté notamment sur 4.192 actes de prévention et 3.345 prestations dans les hôpitaux publics, rappelant à cet égard le Plan de santé 2019-2025 qui prévoit un axe dédié à la santé des immigrés.

Outre ces mesures, ce Plan a prévu d’autres dispositions dont la formation des professionnels de santé en mettant l’accent sur le rôle central de l’éducation de santé au profit des immigrés à travers des axes se rapportant notamment à l’accès aux soins de santé, à la prévention, aux maladies infectieuses et à la santé maternelle et infantile.

M. Doukkali a aussi mentionné la convention signée en 2015 entre le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration et le ministère de la santé, et qui a permis aux immigrés de bénéficier du panier de soins garanti par le Régime d’assistance médicale (RAMED), que ce soit au profit de ceux en situation régulière ou ceux qui ne disposent pas de la carte RAMED et ce pour des considérations humanitaires.