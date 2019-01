Préscolaire: Construction et équipement de 5.826 salles de classe en 2019

jeudi, 17 janvier, 2019 à 20:06

Rabat- La construction et l’équipement de 5.826 salles de classe destinées à l’enseignement préscolaire sont programmés au titre de l’année 2019 et devraient bénéficier à 120.000 enfants supplémentaires, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi.