Le Président chypriote reçoit à Bruxelles M. Nasser Bourita

vendredi, 18 février, 2022 à 13:59

Bruxelles – Le Président chypriote Níkos Anastasiádis a reçu, vendredi à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette audience a eu lieu en marge du 6ème sommet Union européenne-Union Africaine.

M. Bourita a ensuite eu un entretien avec le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

Le Maroc, rappelle-t-on, a coprésidé, dans la matinée, la table ronde sur l’Éducation, la Culture, la Formation professionnelle et la Migration et mobilité, ce qui constitue une marque de reconnaissance et de confiance renouvelées en la place dont jouit le Royaume, grâce au leadership Royal, auprès de ses frères africains et de ses amis et partenaires européens.

Le sommet UE-UA est organisé autour de tables rondes thématiques articulées sur le financement de la croissance, les systèmes de santé et production de vaccins, l’agriculture et le développement durable, l’Éducation, la culture et la formation professionnelle, la migration et la mobilité, le soutien au secteur privé, l’intégration économique et la Paix, la sécurité et la gouvernance, et enfin le changement climatique et la transition énergétique, la connectivité et l’infrastructure numériques et en matière de transports.