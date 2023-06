Le Président de la Knesset salue “le leadership ouvert et tourné vers l’avenir” de Sa Majesté le Roi

mercredi, 7 juin, 2023 à 11:26

Rabat – Le Président du Parlement israélien, la Knesset, Amir Ohana, a salué Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour “Son leadership ouvert et tourné vers l’avenir, Sa vision de la paix et Sa pensée novatrice”.

Le Souverain, qui marche sur les pas de Son Grand-père feu Sa Majesté Mohammed V et Son père feu Sa Majesté Hassan II, travaille encore plus intensément pour préserver le patrimoine hébraïque au Maroc, a souligné M. Amir Ohana dans une tribune parue, mercredi, sur les colonnes du quotidien “Al Ahdath Al Maghribia”.

De plus en plus de rues portent les noms d’érudits marocains de confession juive, des musées et des sites culturels du judaïsme marocain sont ouverts grâce à l’investissement personnel de Sa Majesté le Roi, a indiqué M. Ohana, qui a précisé qu’il entamera demain une visite officielle dans le Royaume à l’invitation de son homologue marocain, M. Rachid Talbi El Alami, Président de la Chambre des Représentants.

Dans cette tribune publiée également sur le site de “L’Observateur du Maroc et d’Afrique”, le Président de la Knesset a mis l’accent, à cet égard, sur le cadre de paix et de prospérité dans lequel vit la communauté juive marocaine, soutenant que Sa Majesté le Roi est le garant de la sécurité, aussi bien spirituelle que physique, de tous les citoyens marocains quelles que soient leurs confessions.

M. Ohana, qui est revenu sur ses origines marocaines, a rappelé que les juifs originaires du Royaume constituent l’une des communautés les plus importantes et les plus dynamiques d’Israël.

Au fil des ans, les Juifs marocains se sont intégrés dans tous les domaines : sécurité, économie, science et culture, s’est-il félicité, ajoutant que de nombreux Israéliens d’origine marocaine ont été élus dans des postes de responsabilité : membres de la Knesset, ministres et maintenant, pour la première fois, au poste de président de la Knesset, le Parlement israélien.

Le Président de la Knesset a également salué l’accord tripartite Maroc-USA-Israël, qui a permis le rétablissement des relations avec l’État hébreu, le qualifiant de “la percée la plus importante de ces dernières décennies”.

Cet accord tripartite, a-t-il estimé, est de nature à “conduire à des accords historiques, élargir le cercle de la paix et rapprocher les Nations”, précisant que la paix offre tellement d’opportunités et que la coopération dans de nombreux domaines est déjà en place.

“Il n’y a presque aucun domaine dans lequel on ne travaille pas ensemble”, a écrit le Président de la Knesset, qui a souligné que le rétablissement des relations avec Israël a ouvert la voie aux Israéliens pour visiter le Maroc, devenu une destination touristique très prisée.

“Ceux qui viennent (au Maroc) retournent toujours avec des récits sur la générosité du peuple marocain, sa chaleur humaine, son amour et sa compassion pour les autres”, a noté le Président de la Knesset, qui s’est montré optimiste quant à la réalisation et la promotion de la paix dans la région du Moyen-Orient, grâce notamment au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.