La présidente de l’Assemblée nationale slovène salue le rôle constructif du Maroc à l’échelle continentale

mardi, 15 novembre, 2022 à 15:41

Rabat – La présidente de l’Assemblée nationale de la République de Slovénie, Urška Klakočar Zupančič, a mis en avant, mardi à Rabat, le rôle constructif que joue le Maroc à l’échelle continentale.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la présidente de l’Assemblée nationale slovène s’est félicitée de l’action du Maroc “pour construire un monde meilleur non seulement dans sa région, mais aussi dans un contexte plus large”.

Elle a aussi mis en avant la dynamique de développement que connaît le Maroc, soulignant la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec le Royaume.

“Nous apprécions et reconnaissons le développement que le Maroc a réalisé grâce à ses stratégies et politiques énergétiques, notamment les systèmes solaires, et nous aspirons vraiment à coopérer avec le Maroc pour partager nos connaissances”, a-t-elle noté, relevant que ses entretiens avec M. Bourita ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre la Slovénie et le Maroc.

Elle a, dans ce sens, relevé que les Parlements des deux pays vont entamer des discussions et intensifier les échanges ainsi que les visites, dans le but de contribuer au raffermissement de la coopération entre les deux pays dans les domaines économique, social et touristique.

La responsable slovène a salué à cet égard les atouts du Royaume en tant que destination hautement appréciée des touristes slovènes.

Mme Klakočar Zupančič, qui a tenu des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami et le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, a souligné que sa visite “se veut le prélude d’une grande amitié entre le Maroc et la Slovénie”.