Le Prince héritier de Bahreïn salue le processus des relations de son pays avec le Maroc

dimanche, 29 septembre, 2019 à 17:03

Manama – Le Prince héritier de Bahreïn Salman bin Hamad Al-Khalifa a salué, dimanche à Manama, le processus des relations de son pays avec le Maroc.

Le Prince héritier de Bahreïn qui a reçu l’ambassadeur du Maroc à Manama, Mustapha Benkhiyi, s’est félicité de “l’excellence des relations maroco-bahreïnies, ainsi que des progrès qu’elles connaissent à tous les niveaux, ce qui contribue à l’ouverture de plus vastes opportunités pour une action commune au service des intérêts des deux pays”.

Le Prince héritier a aussi souligné “l’importance du parachèvement de ce qui a été réalisé en vue de renforcer les relations bilatérales et partant assurer le développement et la prospérité aux deux pays et répondre aux aspirations des deux peuples frères.”

Pour sa part, M. Benkhiyi a réaffirmé la détermination du Royaume du Maroc à renforcer la solidarité et la consultation avec le Royaume de Bahreïn, de manière à contribuer à soutenir et à renforcer davantage les liens privilégiés et la coordination bilatérale dans tous les domaines.

Le Roi du Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa avait reçu, récemment à Manama, Mustapha Benkhiyi qui lui avait remis ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur du Maroc au Bahreïn.