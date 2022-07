Principaux points de la convention-cadre pour la mise en œuvre du programme d’augmentation des effectifs des professionnels de santé à l’horizon 2030

lundi, 25 juillet, 2022 à 18:18

Rabat – Le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, lundi à Rabat, la cérémonie de signature d’une convention-cadre pour la mise en œuvre du programme d’augmentation des effectifs des professionnels de santé à l’horizon 2030. En voici les principaux points:

– Une enveloppe budgétaire de plus de 3 milliards de dirhams a été allouée à ce programme;

La convention-cadre vise:

– L’augmentation du nombre des professionnels de la santé de 17,4 pour chaque 10.000 habitants en 2021 à 24 professionnels de santé pour chaque 10.000 habitants en 2025;

– L’atteinte du seuil de 45 professionnels de la santé pour chaque 10.000 habitants à l’horizon 2030;

– La création de 3 facultés de médecines et de pharmacie et 3 centres hospitaliers universitaires dans les villes d’Errachidia, Béni Mellal et Guelmim.