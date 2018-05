Prix des combustibles: Bientôt des solutions pratiques

jeudi, 17 mai, 2018 à 16:53

Rabat – Le gouvernement est conscient des répercussions de la libéralisation des prix des combustibles et développera, prochainement, des solutions pratiques tenant en compte le pouvoir d’achat des citoyens, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

M. El Othmani, qui s’exprimait au début des travaux de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, a indiqué que le gouvernement suit de près le travail de la Commission d’enquête sur la libéralisation des prix des combustibles et prendra les mesures nécessaires dès la réception du rapport final.

Il a également relevé que le gouvernement, qui examine cette question dans la perspective de résoudre les problèmes liés à la libéralisation de ce secteur, a fait parvenir la commission des données nécessaires, interagi avec ses membres, et suivra l’élaboration de ce rapport jusqu’à sa présentation.

Par ailleurs, M. El Othmani a souligné l’engagement du gouvernement à faire face, au cours du mois de Ramadan, à la hausse des prix et au monopole des produits de consommation, ainsi qu’aux manœuvres frauduleuses qui compromettent la qualité.

Dans ce sens, il a noté que le gouvernement veille à garantir un approvisionnement suffisant en produits, avec une bonne qualité et des prix raisonnables, conformément à la loi de l’offre et de la demande, et à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Le chef de gouvernement a, ainsi, rappelé les mécanismes de suivi et d’intervention en vigueur et le lancement du numéro de téléphone national (5757) qui permet aux citoyens de présenter leurs réclamations relatives à l’approvisionnement des marchés, les prix, la qualité des produits alimentaires et les conditions de préparation, de stockage et de vente.

Ce mécanisme d’interaction directe et continue avec le citoyens permet de détecter les différents cas de fraudes et d’alerter les autorités provinciales et locales pour agir immédiatement, a-t-il conclu.