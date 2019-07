Programmation de cours supplémentaires pour permettre aux étudiants en médecine de passer les examens de rattrapage dans de bonnes conditions

jeudi, 4 juillet, 2019 à 19:54

Rabat- Des cours supplémentaires et des travaux pratiques et dirigés seront programmés pour permettre aux étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, de passer leurs examens de rattrapage prévus en septembre prochain dans de bonnes conditions, a souligné, mercredi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.