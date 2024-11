Programme d’aide directe au logement: 28.458 bénéficiaires jusqu’au 5 novembre (ministre)

jeudi, 7 novembre, 2024 à 18:11

À l’instar des autres pays du monde, le Maroc célèbre, le 07 novembre, la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyberharcèlement, reconnaissant ainsi que la violence à l’école, sous toutes ses formes, porte atteinte aux droits des enfants et des adolescents, à la santé et à l’éducation.