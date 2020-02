Le Programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024) mobilise des investissements de l’ordre de 6 MMDH (M. Laftit)

mardi, 4 février, 2020 à 21:36

Agadir – Le Programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024), lancé mardi par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, est doté d’une enveloppe budgétaire de 5,991 milliards de dirhams (MMDH) et vise la consécration du positionnement de la ville et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale, a souligné le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit.

Ce programme a été élaboré conformément aux Hautes Orientations Royales contenues dans le Discours historique adressé par SM le Roi à l’occasion du 44è anniversaire de la glorieuse Marche Verte et dans lequel le Souverain avait appelé au renforcement des infrastructures de base de la région de Souss-Massa et de son réseau routier, à l’établissement d’une liaison ferroviaire Marrakech – Agadir et à la consolidation de la position stratégique de la région en tant que trait d’union entre le Nord et le Sud du Royaume, a assuré M. Laftit dans une allocution prononcée devant SM le Roi à l’occasion du lancement du Programme de développement urbain de la ville d’Agadir.

Amorçant une nouvelle étape dans le processus de développement économique et social d’Agadir, ce programme ambitionne l’amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations, notamment des habitants des quartiers sous-équipés, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour une mobilité meilleure, a poursuivi le ministre.

Après avoir mis l’accent sur les atouts économiques de la région, M. Laftit a indiqué que ses énormes potentialités la prédisposent à s’ériger en un véritable pôle économique, attractif et compétitif, capable de relever le défi de la régionalisation avancée et de conforter son rayonnement national et continental.

Le ministre de l’Intérieur a, de même, fait observer que la région du Souss-Massa connait actuellement, grâce à la Haute Sollicitude Royale, la réalisation de plusieurs projets structurants, notamment ceux inscrits dans le cadre du Programme régional de réduction des disparités territoriales et sociales, du Plan d’Accélération Industriel, ainsi que ceux des secteurs agricole, touristique et de l’Économie Sociale et Solidaire.

Le programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024) vient s’ajouter aux programmes de développement lancés par SM le Roi au niveau des différentes régions du Royaume, a souligné M. Laftit, citant, à titre d’exemple, «Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture», «Tanger-Métropole», «Marrakech, Cité du renouveau permanent», le Plan de développement urbain du Grand Casablanca, “Al-Hoceima, Manarat Al Moutawassit” et le nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

La mise en œuvre de ce programme se fera conformément aux mécanismes de la bonne gouvernance afin d’assurer un suivi rigoureux et transparent des projets programmés, en total respect des délais et des objectifs fixés, a poursuivi M. Laftit.

Le ministre de l’Intérieur a, en outre, affirmé qu’un projet de contrat programme de développement régional entre l’État et la région Souss-Massa était en phase d’élaboration selon une approche participative, notant qu’une priorité est donnée aux projets de développement régionaux qui favorisent le développement durable, la diversification et le renforcement de l’économie, et l’amélioration de l’attractivité des espaces territoriaux. (MAP).