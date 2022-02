Le programme exceptionnel repose sur le soutien direct, l’assurance agricole et l’allégement des charges financières des agriculteurs (M. Sadiki)

jeudi, 17 février, 2022 à 21:27

Rabat – Le programme exceptionnel visant à atténuer les effets du retard des précipitations repose sur le soutien direct, l’assurance agricole et l’allégement des charges financières des agriculteurs, a assuré, jeudi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.