Programme de réduction des disparités territoriales et sociales: une évaluation “très positive” (M. Akhannouch)

jeudi, 9 juin, 2022 à 11:54

Rabat – L’évaluation du programme de réduction des disparités territoriales et sociales est “très positive”, a affirmé, mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

M. Akhannouch, qui présidait les travaux de la session ordinaire de la Commission interministérielle permanente du développement de l’espace rural et des zones montagneuses, consacrés au bilan de ce programme et de ses perspectives, a fait état, dans une déclaration à la presse, de la bonne mise en œuvre de ce programme , avec une bonne gouvernance.

“L’évaluation de cette opération est très positive. Les programmes ont eu un grand écho auprès des citoyens dans l’espace rural et les zones montagneuses”, a-t-il dit, précisant que plus de 14.000 km de pistes et routes ont été construites.

Il s’agit aussi de plus de 20.000 points d’eau et de grands projets concernant l’électricité, les écoles rurales et les centres de santé ruraux, ce qui a permis l’amélioration de l’accessibilité dans 83% des communes, a fait savoir M. Akhannouch, notant que plus de 1.000 communes ont été touchées par ce programme.

Ainsi, les minimas sociaux dans certaines communes sont passés du rouge et jaune au vert, a relevé le Chef du gouvernement, faisant état de la poursuite dudit programme de réduction des disparités territoriales et sociales, en sa phase actuelle, et ce, jusqu’au 2023, dans la perspectives de le diversifier davantage.