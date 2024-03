Le progression du Maroc de trois points dans l’Indice de développement humain de l’ONU est “très positif” (Baitas)

jeudi, 21 mars, 2024 à 18:35

Rabat – Le gouvernement relève avec satisfaction la progression du Maroc de trois points, d’un seul coup, dans l’Indice de développement humain (IDH) publié par les Nations Unies, a affirmé, jeudi, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, qualifiant cette performance de “très positive”.

Commentant cette performance, jeudi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a souligné que le gouvernement est pleinement engagé dans ce long processus et entend aller de l’avant jusqu’à la réalisation du classement que le Maroc mérite dans ce domaine.

Il a souligné que les politiques publiques et les différents programmes sociaux engagés par le gouvernement, suivant les Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en particulier les chantiers du soutien social et ceux relatifs à la santé et à l’éducation, commencent aujourd’hui à livrer leurs résultats.

Publié par le Programme des Nations unies pour le développement, le dernier rapport mondial sur le développement humain 2023/2024 a révélé que le Maroc a progressé de trois places dans le classement de l’IDH, passant du 123è au 120è rang.

Le rapport mondial sur le développement humain a également souligné les efforts continus du Royaume pour lutter contre les disparités fondées sur le genre, soulignant à la fois la nécessité de continuer à faciliter l’accès des femmes à l’éducation, à la santé et aux opportunités d’intégration économique.