Promotion des droits de la femme: M. Akhannouch met en avant les avancées réalisées par le Maroc

vendredi, 2 décembre, 2022 à 21:32

Casablanca – Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a mis en avant, vendredi à Casablanca, les avancées réalisées par le Maroc en matière de promotion des droits de la femme, notamment au cours des deux dernières décennies.

S’exprimant, par visioconférence, à l’ouverture de la 5ème édition du Morocco Today Forum (MTF), placée sous le thème “La femme, actrice incontournable du développement au Maroc”, M. Akhannouch a relevé que depuis Son ascension au Trône, SM le Roi Mohammed VI n’a cessé d’apporter des réformes pour rendre à la femme la place qu’elle mérite dans la société.

Le chef du gouvernement a, dans ce sens, rappelé, en premier lieu, la réforme du Code de la famille en 2004, suivie de la réforme de la constitution en 2011, soulignant que la femme est fortement présente, aujourd’hui, sur la scène politique.

Et de noter dans ce cadre que le gouvernement actuel comporte six femmes ministres, contre une seule en 2016, ce qui garantit aux femmes l’accès au pouvoir et à la prise de décision.

M. Akhannouch, qui a félicité les organisateurs pour le choix de cette thématique, a aussi mis en exergue la représentation de la femme dans la Chambre des représentants, et qui a considérablement augmenté pour atteindre 96 députées en 2021, ce qui correspond au quart de la première Chambre, contre 81 députées en 2016.

Pour sa part, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aouatif Hayar, a souligné que des classements mondiaux ont montré les avancées notoires du Maroc en matière du respect des droits des femmes.

Elle a, dans ce sens, fait observer que selon le rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) de 2022, le Maroc figure dans le top 10 des pays ayant enregistré des progrès significatifs en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, contrairement à plusieurs pays qui ont enregistré des tendances inverses.

La promotion de la condition de la femme marocaine, a soutenu Mme Hayar, est placée au centre de la Vision Stratégique de SM le Roi Mohammed VI, que ça soit sur le plan économique, social ou culturel.

A cette occasion, Mme Hayar a cité parmi les chantiers visionnaires du Souverain, le Code de la famille qui assure la protection des droits des femmes et la cohésion familiale, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le chantier de la généralisation de la couverture sociale pour les couches vulnérables ainsi que le Nouveau modèle de développement qui apporte des approches novatrices pour une inclusion effective des femmes dans la nouvelle dynamique du développement.

Elle a également, rappelé que le Maroc a adopté une série de lois qui visent à atteindre une égalité entre les femmes et les hommes dans les hautes fonctions, faisant savoir que la représentation féminine dans les administrations publiques est passée entre 2012 et 2021 de 37,6% à 42% au niveau de l’emploi dans le secteur public et de 10,38% à 17,52% pour les hautes fonctions de gestion et de 16,21% à 25% pour les fonctions de responsabilité.

Mme Hayar a, en outre, souligné que le droit à l’éducation et à la formation, l’insertion économique des femmes, la lutte contre les violences à l’égard des femmes, constituent les trois aspects fondamentaux nécessaires dans l’aide à la participation des femmes dans la dynamique de développement.

De son côté, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a relevé que le Maroc est en retard en matière de travail des femmes, mais des pistes sérieuses ont pu être couronnées par un accord social avec les syndicats, le gouvernement et le patronat.

“Pour pallier cette situation, des réformes de fond sont nécessaires”, a indiqué M.Sekkouri dans une déclaration à la MAP, notant que ces dernières passent par le Code du travail et sont prévues pour juillet 2023.

“En attendant, nous identifions les mesures et les approches concrètes en matière de travail partiel et à distance”, a poursuivi le ministre, relevant que toutes ces démarches s’inscrivent pleinement dans le projet de société que conduit Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui met la femme au cœur des priorités.

Dans une déclaration similaire, Mohamed Dardouri, Wali coordinateur national de l’INDH, a indiqué que l’Initiative place les problèmes de la femme au cœur de sa stratégie, notamment la santé de la mère et de l’enfant, l’éducation depuis le préscolaire, l’accompagnement des jeunes filles rurales au niveau de l’éducation et l’inclusion économique de la femme.

“Aujourd’hui, nous sommes à la dernière année de la 3ème phase de l’INDH, une phase maitresse de cette initiative qui nous a permis de préscolariser au niveau de plus de 10.000 communes rurales, plus de 140.000 filles”, a fait savoir M. Dardouri.

De son côté, le président directeur-général du Groupe le Matin, Mohammed Haitami, a indiqué que le Morocco Today Forum, placé Sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a su se révéler comme une véritable force de proposition.

“Bien que des efforts ont été fournis durant ces deux dernières décennies, les femmes et les filles continuent de subir des injustices et sont confrontées à de nombreuses difficultés, souffrant ainsi d’inégalités et de violence”, a relevé M. Haitami, notant que 40% des femmes sont analphabètes bien que l’accès à l’éducation soit un droit constitutionnel.

Le programme de cette édition s’est articulé autour de trois panels. Il s’agit de “l’insertion économique des femmes, un must pour l’édification du Maroc inclusif”, “l’éducation et la formation des femmes, la clé pour un Maroc prospère” et “la lutte contre les violences, un défi majeur pour le Maroc de la dignité et de la modernité”.