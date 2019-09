La promotion des partenariats durables occupe une place de choix dans la politique de développement du Maroc

jeudi, 26 septembre, 2019 à 23:52

Nations-Unies (New York)– Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a souligné, jeudi à New York, que la promotion des partenariats durables occupe une place de choix dans la politique de développement et de coopération du Maroc.

“Les initiatives créées à l’occasion du Sommet africain de l’action, convoqué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en marge de la COP22, en 2016, en sont la parfaite illustration”, a relevé M. Bourita à l’occasion d’une table ronde sur les partenariats et les initiatives pour le financement du développement durable, organisée en marge du Débat général de la 74è session de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

Il s’agit de la Commission du Bassin du Congo, la Commission de la région du Sahel et la Commission des Etats insulaires, a-t-il précisé, affirmant qu’en tant que partenaire fondateur, “le Maroc demeure mobilisé pour la concrétisation des objectifs de ces initiatives”.

Le Royaume a également lancé l’initiative Triple A pour l’Adaptation de l’agriculture africaine au changement climatique, ainsi que l’initiative Triple S, portée conjointement par le Maroc et le Sénégal et qui vise à soutenir la soutenabilité, la stabilité et la sécurité en Afrique, a-t-il ajouté.

De même, outre la coalition lancée conjointement par le Maroc et l’Ethiopie sur l’accès durable à l’énergie, ciblant les populations résidant dans les régions isolées, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement a mis en place l’initiative “The African Youth Climate Hub” dans l’objectif de favoriser un espace positif d’échange et de soutien concret pour les jeunes africains, a rappelé M. Bourita.

Dans le domaine du commerce, a-t-il poursuivi, Sa Majesté le Roi a lancé en 2000 l’initiative d’accès aux marchés en franchise de droits en faveur des pays les moins avancés d’Afrique. Cette initiative a contribué à l’élan que connaissent actuellement les échanges commerciaux entre le Maroc et les PMA d’Afrique.

L’Afrique a besoin d’un soutien ciblé et adapté à ses priorités en matière économique et sociale, soutien qui lui permettra d’accélérer le rythme vers une croissance inclusive et durable et réaliser les Objectifs de développement durable, a plaidé le ministre.

Et d’insister que la réalisation des engagements pris dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations-Unies repose, en grande partie, sur les progrès en Afrique.

“C’est pour cela que la communauté internationale est aujourd’hui interpellée pour asseoir les jalons d’une coopération rénovée au profit de l’Afrique, notamment en ce qui concerne la mobilisation du financement, autour duquel doit émerger un consensus et une solidarité mondiale”, a-t-il plaidé.