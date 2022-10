Promotion de la situation des personnes âgées : le FNUAP salue les progrès du Maroc

samedi, 1 octobre, 2022 à 17:16

Salé – Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) au Maroc, Luis Mora, a salué, samedi à Salé, les progrès réalisés par le Royaume en matière de promotion de la situation des personnes âgées.

S’exprimant lors d’une rencontre de communication organisée par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille avec les associations gérant les établissements de protection sociale pour personnes âgées, M. Mora a souligné que le gouvernement marocain a, en réalité, réalisé “des avancées très importantes” en faveur de la promotion des conditions des personnes âgées.

Le responsable onusien a passé en revue les efforts déployés par le Maroc dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées, notamment l’accès aux services de soins de santé adaptés à leurs besoins, tout en louant les politiques et programmes du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille au profit de cette frange sociale.

M. Mora a, en outre, mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation aux besoins spécifiques de cette catégorie, de l’amélioration de la qualité des programmes de santé et de prévention qui lui sont dédiés et du soutien de la société civile pour la promotion de la situation des personnes âgées.

Il a également noté que le nombre croissant des personnes âgées dans le monde pose un certain nombre de défis liés à la garantie d’une assistance sociale et d’une protection en matière de santé et à l’amélioration de l’accès aux traitements et soins médicaux, qui doivent faire l’objet de plus d’efforts.

Dans ce cadre, le responsable a évoqué les répercussions de la Covid-19 et ses impacts socio-économiques, environnementaux et sanitaires sur toutes les composantes de la société en général et sur la situation des personnes âgées en particulier.