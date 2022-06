Protection sociale: Publication de 22 décrets d’application permettant à 11 millions de citoyens de bénéficier de l’assurance maladie (M. Akhannouch)

mardi, 14 juin, 2022 à 21:27

Rabat – Le gouvernement a publié jusqu’à présent 22 décrets d’application qui ont permis à 11 millions de citoyens, travailleurs non-salariés et leurs ayants-droits, de bénéficier de l’assurance maladie, a indiqué mardi à Rabat le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors d’une réunion avec les présidents des Chambres d’agriculture et des Chambres d’artisanat sur la généralisation de la protection sociale, M. Akhannouch a déclaré que le régime d’Assurance maladie obligatoire (AMO) repose sur le principe de la solidarité entre les cotisations des travailleurs non-salariés, des salariés du secteur privé et celles des salariés du secteur public, indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

Il précise que cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres consacrées au suivi du déploiement des chantiers de la protection sociale, conformément aux échéances fixées par les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste.

Au début de la réunion, le chef du gouvernement a rappelé les étapes que le gouvernement avait franchies depuis le début de son mandat concernant la mise en œuvre du chantier royal de la généralisation de la protection sociale à tous les Marocains, notamment dans son volet lié à la généralisation de l’assurance maladie obligatoire de base d’ici fin 2022.

Les acquis des bénéficiaires du système «Ramed» continueront d’être préservés et seront encore renforcés dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire, a-t-il assuré.

M. Akhannouch a, à cette occasion, appelé les différents acteurs et partenaires des secteurs agricole et artisanal à s’engager pleinement, afin d’assurer la réussite de cet important chantier royal, soulignant la nécessité d’une mobilisation collective pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens concernés à l’importance d’adhérer pleinement à ce chantier royal d’envergure.

Par ailleurs, les représentants des chambres d’agriculture et des chambres d’artisanat ont exprimé leur pleine disponibilité à s’engager dans la réussite de ce chantier et à mobiliser tous les cadres et moyens nécessaires pour la sensibilisation des ouvriers des secteurs de l’agriculture et de l’artisanat quant aux avantages que procure l’inscription au système d’assurance maladie obligatoire de base, en raison de sa grande importance pour la préservation de leur dignité.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, M. Khalid Ait Taleb, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Seddiqi, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Mme Fatim-Zahra Ammor, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, M. Fouzi Lekjaa, ainsi que le directeur général de la CNSS et le président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural.