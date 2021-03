Province de Chefchaouen: M. Akhannouch lance et visite des projets de développement agricole, rural et de la pêche maritime

mercredi, 3 mars, 2021 à 20:36

Chefchaouen – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a effectué, mercredi, une visite de terrain au niveau de la province de Chefchaouen, marquée par le lancement et le suivi de plusieurs projets de développement agricole, rural et de la pêche maritime.

M. Akhannouch, qui était accompagné du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, des élus locaux et d’une importante délégation de responsables du ministère, a procédé à l’inauguration du marché de poisson de Bab Berred et au suivi de projets de développement agricole et rural, lancés dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) et ceux programmés dans le cadre de la stratégie “Génération Green 2020-2030”.

Dans une déclaration à la presse, M. Akhannouch a souligné que cette visite a été marquée par le lancement d’importants projets de développement agricole, rural et de la pêche maritime, dont le marché de poisson de Bab Berred qui a pour objectifs de valoriser et d’améliorer les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime, et d’améliorer l’accessibilité des produits de la pêche.

Le ministre a fait savoir que cette visite a été aussi l’occasion de s’arrêter sur des projets de développement rural, qui s’inscrivent dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (PRDTS), lancé par SM le Roi Mohammed VI, notant qu’au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ce programme totalise, pour la période 2017-2021, 774 projets pour un coût global qui dépasse 4,5 milliards de dirhams, au profit de 128 communes.

“Sur ces projets, 449 ont été achevés et 325 sont en cours de réalisation”, a précisé M. Akhannouch, notant que ces projets englobent les secteurs des routes et pistes rurales, l’éducation, la santé, l’adduction de l’eau potable et l’électrification rurale.

“Nous avons également procédé au lancement de la deuxième tranche des travaux de la piste reliant la RN 16 à Oued ElKannar, et à la visite du projet d’aménagement hydro-agricole de la rive droite du périmètre de Oued Laou et de création de plantations d’arboriculture fruitière, portant notamment sur la plantation d’avocatier sur 600 ha et l’équipement des exploitations agricoles en goutte à goutte, ainsi que le projet de construction d’un ouvrage de franchissement de l’Oued Laou”, a-t-il poursuivi, estimant que ces projets auront un impact positif sur les populations locales.

Lancé dans le cadre de la stratégie Halieutis, ce marché de vente de poisson au détail, construit sur une superficie de 556 m2, a nécessité un financement de 3,58 millions de dirhams (MDH).

Ce marché, qui bénéficierait à une cinquantaine de commerçants de poisson, est composé d’un Hall de vente, de deux chambres froides, d’une fabrique de glace, d’un local de lavage et de stockage des caisses et d’un bureau vétérinaire. Sa gestion sera assurée par l’Association des commerçants.

Ce marché a bénéficié de financement de la part du département de la Pêche maritime, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la Commune, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord (APDN) et l’Association des commerçants du marché de poisson de Bab Berred.

Au niveau de la commune de Stehat, il a été procédé au lancement de la deuxième tranche des travaux de la piste reliant la RN 16 à Oued ElKannar.

Construite sur 7 Km, cette route, qui a mobilisé un investissement de 13,4 MDH, permettra de desservir 13 douars et 14 écoles dans les communes territoriales de Stehat et Bni Bouzra.

Il convient de noter que près de 190 km de routes et pistes rurales sont programmés à fin 2022 au niveau de la province de Chefchaouen, pour un investissement de plus de 203 MDH, dans le cadre des projets de désenclavement. Ces infrastructures profiteront à plus de 55.000 bénéficiaires. Sur les 190 km, 61 km ont été construits, 107 km sont en cours de construction et 22 km programmés à fin 2022.

Au niveau des communes de Tassift et Tizgane, la visite a concerné le projet d’aménagement hydro-agricole de la rive droite du périmètre de Oued Laou et de création de plantations d’arboriculture fruitière.

D’un coût global de 115 MDH sur la période 2019-2022, ce projet, qui profitera à plus de 750 bénéficiaires, comprend notamment la plantation d’avocatier sur 600 ha, l’équipement des exploitations agricoles en goutte à goutte, l’électrification, l’aménagement de pistes d’accès, ainsi que l’accompagnement des agriculteurs.

D’un revenu net prévisionnel de 120.000 à 150.000 DH à l’hectare, ce projet devrait permettre d’améliorer le revenu des agriculteurs, de contribuer à la création d’une classe moyenne agricole et de créer 1.000 emplois permanents.

Au niveau de la commune Bni Said (Province de Tétouan), les travaux portent sur la construction d’un ouvrage de franchissement de l’Oued Laou, comprenant une conduite d’adduction sur une longueur de 250 mètres linéaires, pour un coût de 31 MDH.

L’ouvrage d’art (pont dalot) permettra de desservir un nombre important de douars, devant faciliter l’accès aux infrastructures de base (écoles, souks, hôpitaux…), raccourcir la liaison avec la route provinciale 4105 et de rétablir l’irrigation de la rive droite de Oued Laou.

Le ministre a, par ailleurs, visité l’école communale de Tassift au niveau de la province, construite dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (PRDTS).