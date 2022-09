Province de Tiznit: lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural

dimanche, 4 septembre, 2022 à 17:29

Tiznit – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a procédé samedi et dimanche au lancement et à la visite de plusieurs projets de développement agricole et rural dans les province de Tiznit (Région de Souss-Massa).

Ainsi, et dans le cadre du programme de la réduction des Disparités Territoriales et Sociales, M.Sadiki a procédé au lancement des travaux de construction de la piste rurale reliant la commune territoriale Tassrirt au Douar Ikhfifolou sur une longueur de 17,5 km et d’un coût global d’environ 8 millions DH.

Au niveau de la commune territoriale d’Ida Gougmar, le ministre a procédé au lancement des travaux de revêtement bicouche (corps de chaussée) de la piste rurale reliant douar Aguerd n’tsegdel et douar Takatert sur une longueur de 7,2 km et pour un coût global de 8,8 Millions de dirhams.

Ces projets vont permettre d’améliorer la fluidité de la circulation et les conditions de production et de commercialisation ainsi que l’encouragement à l’investissement dans le domaine agricole et le développement de l’agro-tourisme inter communale.

Au niveau de la commune territoriale d’Afella Ighir, le ministre a pris connaissance des données se rapportant au plan d’action de la province de Tiznit dans le cadre de la Stratégie Génération Green 2020-2030, et qui vise à donner la priorité à l’élément humain et poursuivre la dynamique de développement agricole.

Au niveau de la commune territoriale Afella Ighir, le ministre a visité la vallée Ait Mansour et a pris connaissance de l’état d’avancement des projets initiés dans le cadre du Programme de développement des vallées d’Issi Ait Mansour Afella Ighir (enveloppe globale de 163 millions de dirhams).

Il a également procédé au lancement des travaux de protection des terres agricoles en gabions. Ce programme porte sur la mobilisation des eaux agricoles, la protection des terres agricoles aux berges des oueds, l’amélioration de l’efficience du réseau d’irrigation, l’appui aux agriculteurs et l’éclaircissement du couvert végétal de la vallée.

Au niveau de la commune territoriale d’Afella Ighir, M. Sadiki a procédé à l’inauguration d’une unité de production et valorisation des produits de terroir ” Zaouia Timguidcht” au profit de la Coopérative Agricole Naqae Tabiaa.

D’un coût total de 0.95 millions de dirhams, cette unité a pour objectif la valorisation et la commercialisation des produits du terroir (l’huile d’argan, amlou, le couscous), et l’amélioration des conditions de travail et de production ainsi que les revenus des femmes rurales bénéficiaires.

Au niveau de la commune territoriale de Tarsouat, le ministre a procédé à l’inauguration d’une unité de production et valorisation des produits de terroir au profit de la Coopérative Agricole Awala.

D’un coût total de 0,95 millions de dirhams et d’une capacité de 5000 kg par mois, l’unité vise la valorisation et la commercialisation des produits du terroir, le renforcement des capacités des membres de la coopérative, et l’amélioration des conditions de travail et de production ainsi que les revenus des femmes rurales bénéficiaires.

Le ministre a procédé également à la visite du périmètre d’Arganiculture à Tiouadou pour s’enquérir de l’état d’avancement du programme de plantation d’arganier au niveau de la province de Tiznit.

Le programme consiste en la plantation de l’arganier agricole sur une superficie de 3340 hectares, la plantation de plantes aromatiques et médicinales sur une superficie de 710 hectares et la mise en place d’installations hydrauliques pour la collecte des eaux pluviales. En matières de réalisations, 2092 ha ont été plantés et 768 ha en cours de plantation.

Au niveau du périmètre Tiouadou et Aguerd Imelaln la superficie de plantation est de 253 ha dont le nombre de bénéficiaires est de plus de 238 personnes qui ont mobilisé collectivement leurs terrains privés pour la mise en place du projet de plantation d’arganier. La réalisation de ce périmètre a mobilisé un budget de 5,2 millions de dirhams sur une durée de 36 mois.

Dans le cadre du projet de la pérennisation du périmètre d’Arganiculture à Tiouadou, le ministre a procédé à la distribution des engins de l’irrigation au profit des associations porteuses de projets.

D’un coût global de près de 2.77 millions de dirhams et sur une superficie de 1005 hectares, ce projet permettra aux bénéficiaires de sécuriser les opérations d’irrigation dans les périmètres plantés, préserver le champ environnemental de l’arganier et améliorer la situation socio-économique des bénéficiaires de ce projet.

Lors de cette visite, M.Sadiki était accompagné du Wali de la Région Souss-Massa, du Gouverneur de la province de Tiznit, du Président de la chambre régionale d’agriculture de Souss-Massa, du Président du Conseil provincial de Tiznit, et des élus, ainsi qu’une importante délégation de responsables du ministère.