Rabat : Installation des membres de la Commission nationale de coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains

jeudi, 23 mai, 2019 à 23:44

Rabat-Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a présidé, jeudi à Rabat, la cérémonie d’installation des membres de la Commission nationale de coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains, en tant que nouveau levier renforçant les acquis des droits de l’Homme et de la démocratie et un élément fondamental dans le système des droits humains.