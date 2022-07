Rabat: Installation de M. Abderrahim Houmy, nouveau DG de l’Agence nationale des eaux et forêts

jeudi, 14 juillet, 2022 à 20:45

Rabat – Le ministre de l’Agriculture de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki a présidé, jeudi à Rabat, la cérémonie d’installation de Abderrahim Houmy que SM le Roi Mohammed VI a nommé Directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts.

A cette occasion, M. Sadiki a mis en avant les efforts déployés pour la promotion du secteur agricole notamment à travers la stratégie “Génération Green 2020-2030”, qui représente une vision nouvelle dans le cadre de la continuité du “Plan Maroc Vert”, saluant à cet égard la confiance Royale accordée à M. Abderrahim Houmy.

La nouvelle stratégie de développement agricole, qui a été formulée en application des Hautes Orientations Royales, intervient sur la base d’une évaluation minutieuse des résultats du Plan Maroc Vert qui a obtenu des résultats remarquables en termes de croissance et de pérennisation du secteur agricole, a-t-il dit.

Et d’ajouter que la création de l’Agence nationale des eaux et forêts qui s’inscrit dans le cadre de l’activation de la nouvelle stratégie nationale “Forêts du Maroc 2020-2030”, constitue une transformation fondamentale dans la gestion du domaine forestier en tant que secteur productif à multiples rôles environnementaux, sociaux et économiques.

M. Sadiki a appelé, par ailleurs, les directeurs régionaux, à œuvrer de concert avec le nouveau DG de l’Agence nationale des eaux et forêts, pour la mise en application de la stratégie du ministère en termes de gestion rationnelle et efficace du domaine forestier.

De son côté, M. Houmy a fait part de “sa grande fierté” de la confiance que lui a accordée le Souverain, saluant l’engagement de l’ensemble des intervenants pour la promotion du secteur.

De même, il a salué les efforts du ministère pour la mise en application de la stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030” et les efforts déployés par les différents intervenants en vue de surmonter les difficultés rencontrées dans le secteur.

M. Abderrahim Houmy, que SM le Roi Mohammed VI a nommé, mercredi, Directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts, est ingénieur d’Etat en Agronomie (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II – Département des Sciences Humaines, option Économie Rurale).

Il fut Conseiller agricole à l’Ambassade du Maroc à Bruxelles au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de 1999 à 2002, et Conseiller agricole à la Mission du Maroc auprès des Communautés européennes (Bruxelles) de 2002 à 2004.

De 2004 à 2009, M. Houmy a occupé le poste de Directeur de la Planification du Système d’Information et de la Coopération au Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD).

En 2009, il a été nommé Secrétaire général du HCEFLCD, puis Secrétaire général du Département des Eaux et Forêts au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts en 2017.

Depuis février 2022, M. Houmy occupait le poste de Directeur général par intérim de l’Agence nationale des Eaux et forêts.