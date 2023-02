Rabat : Rencontre de communication sur “Légistique et législation marocaine : entre l’élaboration et la mise en œuvre”

mardi, 28 février, 2023 à 18:30

Rabat – Le Secrétariat Général du Gouvernement et la commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme à la Chambre des Représentants ont organisé, mardi à Rabat, une rencontre de communication sur le thème “Légistique et législation marocaine : entre l’élaboration et la mise en œuvre”.