La RDC salue l’engagement du Maroc pour la promotion d’une approche globale et inclusive en matière de lutte contre le terrorisme

jeudi, 12 mai, 2022 à 15:21

Marrakech – Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique du Congo, M. Christophe Lutundula Apala Pen’Apala, a salué, jeudi à Marrakech, l’engagement du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’égard du continent africain pour la promotion d’une approche globale et inclusive en matière de lutte contre le terrorisme.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, en marge de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, M. Lutundula Apala Pen’apala a salué cet engagement du Royaume à l’égard du continent africain pour la promotion d’une approche globale et inclusive en matière de lutte contre le terrorisme, basée sur le binôme sécurité-développement.

Cette rencontre traduit la solidité et la proximité des liens historiques d’amitié et de solidarité exemplaires qui existent entre le Maroc et la RDC ainsi que l’intérêt porté par les deux pays frères au développement continu de leur coopération multiforme, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi et de Son Frère Son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo.

Les deux parties se sont félicitées, lors de leur entretien, de la parfaite concordance des points de vue de leurs gouvernements respectifs sur les différentes questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun et ont mis en exergue les efforts consentis par les deux pays et la communauté internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.