Relance du secteur touristique : M. Akhannouch préside une réunion de travail

jeudi, 19 mai, 2022 à 18:30

Rabat – Le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, jeudi à Rabat, une réunion de travail sur la relance du secteur touristique et la reprise de la saison touristique.

Cette réunion a été consacrée à “l’examen des mesures prises pour relancer le secteur du tourisme après deux ans de crise sanitaire mondiale, notamment avec l’enregistrement d’indicateurs positifs pouvant être mis à contribution pour assurer un bon lancement de la nouvelle saison touristique, ce qui contribuera à un nouvel essor du secteur”, précise un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Au cours de cette réunion, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a présenté la vision du ministère pour relancer l’activité touristique dans les meilleurs délais, dans le but d’enregistrer cette année un afflux mensuel de touristes égal ou supérieur à celui enregistré avant la crise, fait savoir le communiqué.

La vision du ministère ambitionne, également, de multiplier le nombre de touristes et de revenir, à partir de l’année 2023, au même niveau d’arrivées important qui prévalait en 2019, laquelle a été une année positive en termes d’afflux de touristes, ajoute la même source.

Parmi les axes sur lesquels repose cette vision, il s’agit d’assurer le plus grand nombre de sièges pour les touristes affluant vers le Maroc avec les compagnies aériennes, développer la promotion touristique, mener de vastes campagnes promotionnelles et conclure des partenariats avec les tour-opérateurs mondiaux et les plateformes numériques.

Il est, également, question de l’adéquation de l’offre et de la demande touristiques, en plus de la stratégie de promotion des investissements touristiques, notamment, qui vise à encourager les investissements dans les petites et moyennes entreprises et dans le domaine du divertissement et de l’animation.

Le Chef du gouvernement a incité, à cette occasion, tous les acteurs concernés à valoriser les ressources humaines afin d’accompagner la relance du secteur touristique, appelant les différents acteurs du secteur à œuvrer pour la mise à niveau des structures hôtelières en vue d’améliorer la qualité des prestations offertes aux touristes.

Il a aussi appelé tous les départements gouvernementaux à accompagner le secteur du tourisme dans sa reprise d’activité, en vue d’assurer sa contribution à la relance économique, mettant l’accent sur l’importance de la mise en œuvre des différentes mesures de nature à assurer la relance du secteur et la réalisation des objectifs fixés.

La réunion s’est déroulée en présence, outre de Mme Ammor, de Mme Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, de M. Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Adel El Fakir, Directeur Général de l’Office national marocain du tourisme ( ONMT) et de M. Imad Barrakad, Directeur Général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT).