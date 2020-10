Relance Post-Covid: la diplomatie économique se mobilise conformément aux Très Hautes Instructions Royales

jeudi, 1 octobre, 2020 à 20:10

Le Maroc s’érige désormais en porte d’entrée des investissements en Afrique, à la faveur de ses nombreux atouts, notamment sa position géographique, son ouverture et sa stabilité politique et économique, ont indiqué jeudi, les participants à un panel dans le cadre du forum annuel “Bpifrance Inno Génération” (BIG), l’un des plus grands rassemblements européens dédiés aux entrepreneurs organisé à Paris.