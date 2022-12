Le renforcement des capacités de la société civile au centre d’un entretien entre M. Baitas et la directrice du PNUD pour les Etats arabes

Rabat – Le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec la Directrice du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour les Etats arabes, Sarah Poole, axés sur les perspectives de coopération en vue de renforcer les capacités de la société civile.

Cette rencontre, à laquelle a pris part le Représentant résident du PNUD au Maroc, Edward Christow, a été l’occasion de souligner l’importance du partenariat entre le ministère et le PNUD, dans les domaines relatifs à la société civile et aux objectifs de développement durable.

La rencontre a permis aussi de donner un aperçu sur la nouvelle stratégie nationale du ministère portant sur les relations avec la société civile pour la période 2022-2026 et qui vise à promouvoir les nouveaux rôles de la société civile, a souligné M Baitas dans une déclaration à la MAP.

Selon le ministre, l’entretien a été également l’occasion d’aborder les perspectives de partenariat entre les deux parties afin d’appuyer les capacités de la société civile et des différents intervenants en matière de démocratie participative.

De son côté, le Représentant résident du PNUD au Maroc a mis l’accent sur l’importance de renforcer la coopération et le partenariat entre le PNUD et le ministère délégué chargé des relations avec le parlement, dans le but d’appuyer les capacités de la société civile dans différents domaines, se félicitant du travail mené avec ce département sur les questions relatives aux affaires parlementaires.