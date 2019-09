Le renforcement de la coopération bilatérale au menu des entretiens de M. Bourita à New York avec son homologue turc

mardi, 24 septembre, 2019 à 8:08

Nations-Unies (New York) – Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Turquie a été au menu des entretiens tenus, lundi au siège de l’ONU à New York, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, avec son homologue turc, Mevlüt Çavuşoğlu.

“Nous avons eu des discussions constructives durant lesquelles nous avons réitéré notre engagement en faveur de nos relations bilatérales”, a déclaré à la presse le chef de la diplomatie turque à l’issue de ces entretiens.

“Le Maroc, pays frère de la Turquie, revêt une grande importance au niveau du monde musulman, de l’Afrique et de la région de la Méditerranée”, a ajouté M. Çavuşoğlu.

Cette rencontre s’est déroulée en marge de la participation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale aux travaux de la semaine de haut-niveau de la 74è session de l’Assemblée générale des Nations-Unies.