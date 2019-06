Le renforcement de la coopération avec le Brésil s’inscrit dans le cadre de la vision de SM le Roi pour la diversification des partenariats internationaux du Maroc

vendredi, 14 juin, 2019 à 9:18

Brasilia – Le renforcement de la coopération avec le Brésil s’inscrit dans le cadre de la vision de SM le Roi Mohammed VI pour la diversification des partenariats internationaux du Maroc, a affirmé, jeudi à Brasilia, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.

“Le renforcement de la coopération avec le Brésil s’inscrit dans le cadre de la vision de SM le Roi pour la diversification des partenariats internationaux du Maroc”, a indiqué M. Bourita à lors d’une conférence de presse à l’issue d’entretiens avec son homologue brésilien, Ernesto Araujo, à l’occasion de sa visite dans le pays sud-américain.

A cette occasion, M. Bourita n’a pas manqué de souligner la dynamique impulsée par la visite de SM le Roi Mohammed VI au Brésil en 2004, laquelle a placé la relation bilatérale “sur une trajectoire ambitieuse”.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale entre le Maroc et le Brésil, estimant qu’elle aurait des avantages non seulement bilatéraux, mais également régionaux.

La rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc au Brésil, Nabil Adghoghi, a permis de “jeter les bases d’une étape encore plus productive de l’importante relation entre le Brésil et le Maroc”, a indiqué, pour sa part, M. Araujo.

Se félicitant de la diversité et la profondeur des relations bilatérales, le chef de la diplomatie brésilienne a ajouté que le Brésil et le Maroc partagent une vision diplomatique orientée vers l’action et basée sur la clarté, l’ambition et les valeurs communes.

“Le Maroc est l’un de nos principaux partenaires dans le monde arabe”, a-t-il tenu à souligner, en relevant que les deux pays partagent beaucoup d’affinités, allusion faite aux “valeurs de tolérance et de coexistence entre différentes religions” qui caractérisent le Royaume.

Lors d’entretiens consacrés à l’examen des relations bilatérales ainsi qu’à un échange sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux ministres se sont félicités du niveau atteint par la relation Maroc-Brésil, en exprimant leur engagement à travailler de manière plus étroite pour lui ouvrir une perspective davantage ambitieuse, à la hauteur des atouts et des potentialités respectives des deux pays.

En plus de renforcer les domaines de coopération déjà couverts, MM. Bourita et Araújo ont discuté des nouveaux créneaux susceptibles d’être investis par les opérateurs privés marocains et brésiliens, tels que l’agriculture et la sécurité alimentaire, la connectivité logistique et les technologies de l’information.

Les consultations politiques Maroc-Brésil ont également porté sur les questions internationales d’intérêt commun.

La convergence de vues entre les deux pays sur les défis transnationaux, tels que le crime organisé, le terrorisme et la migration clandestine, permettra aux deux pays, selon MM. Bourita et Araújo, de se concerter de manière plus régulière et d’engager des actions conjointes pour faire face à ces défis.

Sur ce point, l’Atlantique Sud se présente comme un espace géopolitique approprié pour engager de telles concertations, ont estimé les deux ministres.

Les consultations politiques Maroc-Brésil ont également permis de passer en revue plusieurs questions internationales d’intérêt commun, en Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a effectué jeudi une visite au Brésil au cours de laquelle il a eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables du pays sud-américain et signé plusieurs accords touchant à l’investissement, la coopération juridique et la défense.