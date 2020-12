Le renforcement de la paix sociale passe par la dynamisation de la négociation collective (ministre)

mercredi, 9 décembre, 2020 à 22:40

Casablanca – Le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amekraz a affirmé, mercredi à Casablanca, que le renforcement de la paix sociale passe par la dynamisation de la négociation collective.

Les comités régionaux et provinciaux chargés du dialogue social sont appelés à adhérer pleinement à cette dynamique, épauler les autorités locales et coopérer avec tous les partenaires pour renforcer la paix sociale au sein des entreprises, a souligné le ministre lors d’une réunion avec les directeurs provinciaux et les chefs de services de ce département.