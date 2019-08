Rentrée scolaire: M. Amzazi appelle à des mesures concrètes pour la mise en œuvre de la loi-cadre relative au système d’éducation

mardi, 27 août, 2019 à 15:08

Rabat – Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi, a appelé lundi à Rabat à une mobilisation collective pour faire de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2019-2020 l’occasion de prendre des mesures concrètes et efficaces en application des Hautes directives royales et d’accélérer la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.