La République de Cabo Verde, un partenaire et allié du Maroc dans ses questions majeures (M. Bourita)

mercredi, 31 août, 2022 à 20:08

Dakhla – La République de Cabo Verde est un partenaire et allié du Maroc au sujet de ses questions majeures, en premier lieu la question de l’intégrité territoriale du Royaume, a souligné, mercredi à Dakhla, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

“Les relations bilatérales ont débuté depuis que la République de Cabo Verde a retiré sa reconnaissance de +la république fantoche+ en 2007 et se sont développés davantage dans le cadre d’une coopération fructueuse”, a indiqué M. Bourita lors d’un point de presse conjoint avec le ministre capverdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale, Rui Alberto De Figueiredo Soares, à l’issue de l’inauguration du consulat général de la République de Cabo Verde à Dakhla.

“Les relations entre Rabat et Praia se sont fortement développées ces dernières années”, s’est félicité M. Bourita, citant à cet égard la dernière visite à Rabat de M. De Figueiredo Soares en juin dernier, où les deux pays ont convenu d’établir de solides relations d’amitié et de coopération et de les hisser au rang d’un partenariat fructueux dans divers domaines.

M. Bourita a, dans ce sens, noté que cette visite est l’occasion de remercier la République de Cabo Verde pour ses positions fermes par rapport à l’intégrité territoriale du Royaume et son soutien constant et agissant à la marocanité du Sahara, notant que l’ouverture d’un consulat général de Cabo Verde à Dakhla est un autre signe de soutien à la souveraineté du Maroc sur son territoire et confirme la marocanité du Sahara.

La République de Cabo Verde est également un partenaire clé pour le Maroc au sein de l’Union africaine, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), a-t-il poursuivi, mettant en exergue la coordination et la convergence de vues entre les deux pays qui partagent la même vision de paix, de sécurité et de développement en Afrique.

De même, il a fait savoir que la République de Cabo Verde a joué un rôle important dans la coordination économique de l’initiative des États Africains Atlantiques qui a été lancée à Rabat, notant que la deuxième réunion ministérielle de coordination à New York permettra de mettre en place un plan d’action relatif à cette initiative pour les années à venir.

Par ailleurs, M. Bourita a relevé que les deux parties ont également convenu d’effectuer des visites au plus haut niveau entre les dirigeants des deux pays, outre la visite du Premier ministre de Cabo Verde au Maroc, en plus de la préparation de la 2éme session de la commission mixte l’année prochaine à Praia, qui constitue une occasion pour renforcer la coopération dans divers domaines.

Evoquant la feuille de route de coopération et les accords signés entre les deux parties, M. Bourita a indiqué que “le nombre de bourses octroyées par l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) sera porté à 80 places pédagogiques, dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays”.

La cérémonie d’inauguration du consulat général de la République de Cabo Verde s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur directeur général de l’AMCI, Mohamed Methqal et du président de la région, El Khattat Yanja, ainsi que des consuls accrédités à Dakhla et de responsables et élus locaux.

Le nombre des consulats ouverts dans les provinces du Sud a ainsi été porté à 27 (15 à Dakhla et 12 à Laâyoune).

A rappeler que la République de Cabo Verde a ouvert mardi son ambassade à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par MM. Rui Alberto De Figueiredo Soares et Nasser Bourita.