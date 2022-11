Réunion de la commission technique pour le suivi des recommandations de la commission ministérielle pour les affaires des MRE et de la migration

lundi, 14 novembre, 2022 à 14:44

Rabat – La commission technique pour le suivi des décisions et des recommandations de la 9ème commission ministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration, s’est réunie, lundi à Rabat, sous la présidence du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita.

Le secrétaire général du département des Marocains résidant à l’étranger au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, M. Ismail Lamghari a déclaré à la presse que cette réunion intervient suite à la 9ème réunion de la commission ministérielle pour les affaires des MRE et de la migration, tenue en août dernier sous la présidence du Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, et consacrée à l’examen des moyens favorisant la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales, contenues dans le discours Royal à l’occasion du 69-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Cette commission technique devra établir cinq comités thématiques qui adopteront une méthodologie et un agenda bien précis en vue de formuler des propositions, des recommandations et des projets de décisions qui seront soumis à la commission ministérielle qui se tiendra au début de l’année prochaine.

Il s’agit des comités de réhabilitation et de modernisation du cadre institutionnel, de la promotion des investissements des MRE au Royaume, de l’encadrement culturel, cultuel et éducatif, de la promotion des services administratifs et droits des MRE et de la mobilisation des compétences marocaines à l’étranger, a-t-il précisé.

La 9ème réunion de la commission ministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration s’était tenue sous la présidence du Chef du Gouvernement qui avait souligné à ce propos que “l’intérêt porté aux Marocains du monde tire son essence des discours royaux, tout particulièrement le tout récent Discours Royal prononcé par le souverain à l’occasion du 69ème anniversaire de la révolution du Roi et du peuple, lequel discours définit les contours et les fondamentaux d’une politique publique efficiente en matière de gestion des affaires des Marocains du monde et aussi en faveur du raffermissement de leur conscience identitaire ainsi que leur rôle dans le développement de leur pays”.