Réunion à Dubaï du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de l’urbanisme

samedi, 5 octobre, 2019 à 19:52

Dubaï – La 84ème réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de l’urbanisme s’est tenue samedi à Dubaï avec la participation du Maroc.

Cette réunion, à laquelle participe une délégation marocaine conduite par la secrétaire d’État chargée de l’Habitat, Fatna El Khiel, se tient à la veille de la 36e session du Conseil des ministres arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme et du troisième Forum ministériel arabe sur l’habitat et le développement urbain à Dubaï.