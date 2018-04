Réunion jeudi du Conseil de gouvernement

mardi, 10 avril, 2018 à 16:23

Ces accidents sont principalement dus au défaut de maîtrise des véhicules, à l’inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l’excès de vitesse, au changement de direction sans usage de signal, au changement de direction non autorisé, au non-respect des feux de signalisation et du “stop”, à la conduite en état d’ivresse, à la circulation sur la voie gauche et en sens interdit et au dépassement non autorisé.