Réunion jeudi du Conseil de gouvernement

mardi, 24 avril, 2018 à 14:31

Selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement, le Conseil examinera au début de ses travaux 4 projets de décrets, le premier portant sur l’institution d’une rémunération des services rendus par le ministère des Habous et des Affaires islamiques (centres de documentation et d’activités culturelles de Casablanca, Tanger et Oujda).