Réunion jeudi du Conseil de gouvernement

mardi, 8 mai, 2018 à 10:43

Rabat – Un Conseil de gouvernement se réunira, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement, le Conseil examinera trois projets de décrets, le premier relatif à la création de nouveaux cercles et caïdats et le deuxième à la définition des modalités de restitution des taxes des véhicules stipulées dans l’article 260 bis du Code général des impôts.

Le troisième projet de décret porte modification et complément du décret relatif aux indemnités de garde et aux indemnités d’astreinte et de permanences réalisées au sein des établissements de santé relevant du ministère de la Santé et des Centres universitaires.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, précise le communiqué.