Réunion jeudi du Conseil du gouvernement

mercredi, 13 juin, 2018 à 11:41

Rabat – Un Conseil de gouvernement se tiendra, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement, le Conseil examinera, au début de ses travaux, deux projets de loi, le premier portant modification et complétant la loi relative à la procédure pénale, tandis que le second modifie et complète l’arsenal du code pénal.

Le Conseil examinera par la suite deux projets de décret, le premier relatif au statut des fonctionnaires du Conseil supérieur de l’autorité judiciaire, alors que le deuxième est relatif aux méthodes d’octroi d’autorisation de l’élaboration, la publication ou l’impression de tout imprimé périodique étranger au Maroc.

Ensuite, le Conseil examinera une convention, conclue le 05 mars 2018 à Bakou, visant à éviter la double imposition et à interdire l’évasion fiscale dans les impôts sur le revenu entre le gouvernement marocain et celui de la République d’Azerbaïdjan.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.