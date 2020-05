Réunion jeudi du Conseil du gouvernement

mardi, 26 mai, 2020 à 16:43

Rabat – Un Conseil du gouvernement se tiendra, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Dans un communiqué, le Département du Chef du gouvernement indique que ce Conseil, qui se tiendra à 16h30, examinera un projet de loi relatif aux travailleurs sociaux.

Ensuite, il sera procédé à l’examen d’un projet de décret d’application de la loi relative à la région minière de Tafilalet et Figuig, ajoute la même source, notant que les travaux du Conseil prendront fin avec l’étude d’une convention couvrant les domaines de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé animale et le contrôle phytosanitaire, signée par les gouvernements du Royaume du Maroc et du Koweït, le 9 avril 2019 à Koweït.