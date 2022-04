Réunion jeudi du Conseil de gouvernement

lundi, 25 avril, 2022 à 12:25

Casablanca – En ces jours de fêtes religieuses (mois du Ramadan et l’approche de l’Aid Al-Fitr), les parents mènent une course contre la montre pour concocter les plus belles tenues pour leur progénitures et c’est la ruée vers les grands marchés traditionnels de la métropole tels que Derb Soltane, les Habous ou l’ancienne Médina, pour faire plaisir aux petits mais aussi aux grands.