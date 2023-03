Réunion jeudi du Conseil de gouvernement

lundi, 6 mars, 2023 à 10:02

Femme à la main verte qui sublime les jardins et les espaces extérieurs, Miya Belkora fusionne dans ses réalisations créativité et esthétique. A la croisée des chemins entre artiste confirmée et artisane habile, cette experte du végétal et d’aménagement du paysage exprime son talent à travers un langage harmonieux où dominent fleurs, arbustes et émotions.