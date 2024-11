Réunion jeudi du conseil de gouvernement

mardi, 19 novembre, 2024 à 14:35

Le partenariat franco-marocain solide et plus prometteur à l’avenir dans le secteur économique est un modèle pour une intégration “plus forte” de l’économie entre la France et le continent africain et globalement entre l’Europe et l’Afrique a souligné, mardi à Paris, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.