Réunion mercredi du conseil de gouvernement

Rabat – Un Conseil de gouvernement se tiendra, mercredi, sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, indique un communiqué de son département.

Au début de ses travaux, le conseil examinera deux projets de loi, dont le premier est relatif à la dissolution de la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, alors que le deuxième projet porte sur l’industrie cinématographique et la réorganisation du Centre cinématographique marocain (CCM).

Par la suite, le conseil examinera un projet de décret modifiant et complétant le décret portant création et organisation des Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation.

Le conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément à l’article 92 de la Constitution.