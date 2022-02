Réunion à Rabat autour des mesures adoptées au sein des administrations et établissements publics pour préserver les acquis face au covid-19

mercredi, 2 février, 2022 à 14:33

Rabat – Le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a tenu mercredi à Rabat une réunion avec les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des différents départements ministériels et établissements publics axée notamment sur l’évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume et les principales mesures adoptées au sein des administrations et établissements publics en vue de préserver les acquis du Royaume dans sa lutte contre la pandémie.

Un communiqué du département du chef de gouvernement indique que cette réunion à laquelle ont pris part le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb et la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a été l’occasion de souligner l’importance d’accélérer le rythme de la mobilisation afin de respecter toutes les mesures de prévention et les directives émises dans ce sens par les autorités publiques, au sein des différentes administrations et établissements publics.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a mis en avant l’importance de l’implication des administrations et établissements publics dans la poursuite de l’application des mesures préventives contre le Covid-19, de manière à assurer la sécurité des salariés et des usagers, et à préserver la continuité du travail au sein de ces administrations, appelant à la sensibilisation de tous les salariés à l’importance du parachever le schéma vaccinal dont la troisième dose, compte tenu de son rôle primordial dans la réalisation de l’immunité, dans l’espoir d’un retour progressif à la vie normale, a souligné la même source.

Il a été également convenu de renforcer les mesures de contrôle du respect par les fonctionnaires des directives des autorités publiques, notamment l’obligation du pass vaccinal, ajoute la même source.

De leur côté, les secrétaires généraux des différents ministères et établissements publics ont fait part de leur ferme volonté de veiller au respect de toutes les consignes et de mobiliser tous les moyens afin de s’engager dans la sensibilisation des fonctionnaires des administrations et établissements publics au succès du processus de vaccination, en particulier la troisième dose de rappel, pour protéger le capital humain et préserver la sécurité publique des citoyennes et citoyens.

En droite ligne avec les nouveaux défis posés par cette étape dans la lutte contre la pandémie, il a été convenu de la nécessité d’intensifier les efforts et d’assurer le suivi des procédures et des mesures au sein des différentes administrations et établissements publics, afin d’accroître l’efficacité du service public et de mise en place une nouvelle culture chez le personnel, en l’exhortant à adapter le travail administratif de manière à assurer des services de qualité, en utilisant des moyens numériques modernes qui profitent aux générations actuelles et futures.