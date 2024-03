Riyad: signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et le Secrétariat général du CCG

dimanche, 3 mars, 2024 à 17:19

Riyad – Le Royaume du Maroc et le Secrétariat général du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) ont signé, dimanche à Riyad, un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine culturel, en marge de la réunion tenue entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et Leurs Altesses et Excellences les ministres des Affaires étrangères des pays membres du CCG.

Ce mémorandum d’entente, signé par MM. Bourita et le Secrétaire général du CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi, procède de la volonté commune de raffermir les liens de fraternité et de coopération fructueuse entre les deux parties et de développer, en particulier, la coopération dans les domaines culturel et civilisationnel.

Le document vient également concrétiser les points dont les deux parties avaient convenu lors de leur réunion conjointe du 7 novembre 2012 à Manama, concernant les plans d’action communs.

En vertu de ce mémorandum d’entente, les deux parties conviennent, conformément aux lois et réglementations en vigueur au Maroc et dans les pays du CCG, de renforcer la coopération et l’échange des expertises dans le domaine de la culture numérique et de promouvoir les échanges directs dans les domaines de la littérature, des arts, du patrimoine, des bibliothèques et des archives.

Il s’agit également d’encourager l’échange de visites, le partage des informations culturelles, des publications et des expertises et l’organisation de tables rondes et de journées d’étude avec la participation d’experts dans la sauvegarde, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel, tout en veillant à coordonner les positions sur les questions y afférentes.

Par ailleurs, le Maroc et les pays du CCG vont œuvrer à promouvoir l’échange des expertises en matière de lutte contre le trafic illégal des biens culturels ainsi que pour l’élaboration des dossiers de candidatures relatifs aux éléments à inscrire sur la liste du patrimoine culturel matériel et immatériel de l’humanité. Les deux parties s’engagent, par là même, à mettre en place une étroite coopération entre les établissements de formation aux métiers culturels, artistiques et du patrimoine.

Le mémorandum d’entente porte aussi sur la participation aux Salons du livre organisés au Maroc et dans les pays du CCG, l’organisation réciproque de journées culturelles, l’opérationnalisation de la coopération dans le domaine cinématographique, outre l’échange des expériences et la participation aux festivals et activités relatifs à ce domaine.

Dans le même cadre, il a été décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la circulation des contenus culturels à usage non commercial entre les deux parties.