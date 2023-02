Le rôle historique joué par le Maroc dans le soutien à Al Qods Al-Charif mis en exergue par un ministre palestinien

mardi, 28 février, 2023 à 0:06

SICPA, leader mondial dans le domaine de solutions et services d’authentification, de marquage, de traçabilité et de détection des fraudes, et la Fondation MAScIR de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont procédé, lundi à Benguérir (Province de Rehamna), à la signature d’une convention de partenariat dans le domaine de la recherche et du développement technologique.